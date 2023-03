Nuova pediatra dall’1 aprile Il medico sarà Silvia Giardinelli

L’Azienda Usl ha disposto il conferimento di un incarico provvisorio di pediatria di libera scelta nel Comune di Bondeno a favore della dottoressa Silvia Giardinelli, che inizierà l’attività convenzionata il 1° aprile 2023, presso lo studio di Bondeno in via Dazio 113, in sostituzione della pediatra Maria Luisa Ferrari, che cesserà l’attività per dimissioni volontarie il 31 marzo. Grazie all’attivazione dell’incarico provvisorio viene quindi garantita la continuità assistenziale pediatrica nel Distretto Ovest – Comune di Bondeno.