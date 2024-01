Nuova piazza ’Gianni Rodari’, riqualificata con un intervento da 200mila euro

Doppia festa a Rovereto per l’epifania. La prima è riservata all’ultima manifestazione legata alle festività, la seconda alla cerimonia dedicata alla riqualificazione della piazza, intitolata a Gianni Rodari. L’appuntamento è per sabato (6 gennaio) pomeriggio alle 15, a cura della Pro Loco di Rovereto e il patrocinio del comune di Ostellato, in piazza sarà allestito un punto ristoro con cioccolata calda, vin brulè e torte per gli adulti, oltre alla distribuzione delle tradizionali calze farcite di dolciumi per tutti i bambini presenti. Al termine dell’iniziativa, ed è la seconda festa, sarà inaugurata la nuova piazza "Gianni Rodari" dopo il restyling estivo. E’ stata un’operazione che ha richiesto sei mesi di lavori e 200 mila euro di investimento di fondi comunali per il rifacimento della piazza. "Siamo molto soddisfatti – commenta il sindaco di Ostellato, Elena Rossi – abbiamo rifatto metà della piazza, che è particolarmente grande, il più importante spazio pubblico della frazione. Si è interamente ripensato il verde pubblico, con la posa di nuovi alberi ed essenze arboree; in più si è provveduto all’installazione di aiuole sopraelevate dalla sede stradale per dare un senso estetico; infine, ma non per ultimo, abbiamo migliorato l’arredo urbano, con nuove panchine, cestini portarifiuti". L’altra metà della piazza resterà invariata. "Abbiamo deciso – chiarisce il primo cittadino ostellatese – di mantenere la seconda metà di piazza Rodari così com’è non perché non avevamo i soldi, ma per consentire lo svolgimento regolamentare del mercato. In questo tratto di piazza ci siamo limitati alla manutenzione della pavimentazione dove si presentava disconnesa".

f.v.