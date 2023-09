Nuova pista di atletica a Copparo: Preziosa per i giovani. Pagnoni: "Un servizio in più"

Ieri alle 15,45, a Copparo

in via dello Sport è stata inaugurata la pista di atletica proprio in occasione del Trofeo Globalambiente. Il sindaco Fabrizio Pagnoni e l’assessore comunale con delega allo Sport Bruna Cirelli hanno tagliato il nastro tra i giovani atleti pronti a competere. Il campo è stato oggetto di lavori extra-ordinari per renderlo più efficiente dal punto di vista energetico. L’impianto dello stadio "Decimo Preziosa" ha subito lavori su due lottizzazioni, la prima ha visto la stesura del manto sportivo ed il tracciamento delle corsie, la seconda è stata interessata alla riqualificazione dell’impianto di produzione dell’acqua calda, tramite l’inserimento di un impianto solare termico a servizio degli spogliatoi ed in generale di messa a punto dell’illuminazione dell’area. Tutto quanto in conformità

con le disposizioni Fidal, Federazione Italiana di Atletica Leggera. In occasione dell’inaugurazione si è tenuto il primo Trofeo Globalambiente, Terre Ca’ Bindola, un meeting regionale organizzato da Atletica Copparo con il patrocinio di Avis. All’appuntamento infatti

erano presenti anche Alfio Pesci, presidente Avis, ed Alberto Uniadi, consigliere Avis. Il sindaco durante l’evento ha dichiarato:

"E’ un onore inaugurare questo bellissimo campo, che servirà ai nostri giovani, che sono il motore della società, e non solo a loro. Copparo omaggia lo sport e ne riconosce l’importanza. Un servizio in più per la cittadinanza – ha concluso il primo cittadno – grazie anche a chi è venuto da lontano in occasione dell’evento, tanto è stato fatto per renderlo possibile con questa inaugurazione".

Jasmine Belabess