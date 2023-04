Nuova rete fognaria, il sindaco: "Necessaria con questa siccità"

"Ci aspetta un’estate davvero difficile", lo afferma il sindaco di Portomaggiore Dario Bernardi al termine di una riunione sul progetto di adeguamento della rete fognaria del villaggio africano, che si è svolta nella sede del servizio reti idriche di Hera, a Pontelagoscuro". E spiega: "Grazie ai tecnici ho avuto l’occasione di fare una breve visita alla vicina centrale di potabilizzazione, che fornisce acqua potabile anche al nostro territorio . La centrale è attrezzata per pescare acqua dal Po anche con livelli molto bassi... e per fortuna, perché davvero il grande fiume era basso come in piena estate.