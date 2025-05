Nuova rete fognaria. Investiti 95mila euro

Si sono conclusi i lavori in via dell’Industria a Goro per il rinnovamento della rete fognaria. L’intervento ha consentito di migliorare le infrastrutture, potenziare i servizi e garantire la sicurezza idraulica grazie alla rimozione delle condotte in cemento amianto e al rifacimento delle banchine stradali.

Il progetto si colloca all’interno di una più ampia strategia di riqualificazione e potenziamento della rete fognaria che negli ultimi anni ha interessato gran parte del centro urbano ed industriale di Goro. La progettazione ha tenuto conto delle specificità locali, puntando a soluzioni durature e compatibili con le esigenze dei cittadini. L’intervento è stato concepito per assicurare un equilibrio tra efficienza operativa, sostenibilità e contenimento dell’impatto sul contesto urbano e sociale, tenendo conto del contesto urbano particolarmente delicato sia per la densità abitativa sia per la presenza di attività commerciali e servizi essenziali.

Le condizioni meteorologiche avverse e le caratteristiche morfologiche dei siti di intervento hanno rappresentato una sfida tecnica significativa, causando un inevitabile allungamento dei tempi esecutivi rispetto al cronoprogramma originario. Nonostante ciò, tutte le attività sono state organizzate con estrema attenzione per limitare al minimo i disagi ai residenti, ai frontisti e agli operatori economici della zona. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 95mila euro.