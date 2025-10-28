Nuova rotatoria in via Salmastri. Cambia la viabilità per 16 giorni

Per consentire il completamento dei lavori relativi alla realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra la Strada provinciale 16 e via Salmastri (nella foto di repertorio) – che conduce verso l’abitato di Ambrogio –, a partire da ieri e alle 24 di martedì 11 novembre entreranno in vigore necessarie modifiche alla viabilità. Come riportato nell’apposita ordinanza della Polizia locale Terre e Fiumi, verranno istituiti: un divieto di transito totale per tutti i veicoli, velocipedi e pedoni sulla via Salmastri, nel tratto compreso tra l’intersezione con la Strada provinciale 16 e il civico 61 della stessa via Salmastri, per consentire la realizzazione del cantiere stradale; l’istituzione di obbligo di svolta a destra su via Capozza, in corrispondenza dell’intersezione con via Salmastri, per i veicoli circolanti con direzione via Bonfieni verso via Salmastri. Sono esclusi da quest’ultimo obbligo i veicoli di emergenza e soccorso, delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale; dei residenti nel tratto in oggetto; di coloro che accedono alle proprietà agricole insistenti nel tratto in oggetto, per effettuazione di operazioni in loco; al servizio del cantiere, che non possono essere lasciati in sosta su via Salmastri e i mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti nel tratto in oggetto. Verrà inoltre istituito un divieto di transito su via Salmastri, nel tratto compreso tra via Capozza e il civico 61, anche in questo caso con l’eccezione per le categorie di veicoli sopra riportati, che dovranno effettuare l’accesso in via Salmastri dall’intersezione con via Capozza.