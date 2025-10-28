Nuova rotatoria in via Salmastri. Cambia la viabilità per 16 giorni

Per consentire il completamento dei lavori relativi alla realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra la Strada provinciale 16 e via Salmastri (nella foto di repertorio) – che conduce verso l’abitato di Ambrogio –, a partire da ieri e alle 24 di martedì 11 novembre entreranno in vigore necessarie modifiche alla viabilità. Come riportato nell’apposita ordinanza della Polizia locale Terre e Fiumi, verranno istituiti: un divieto di transito totale per tutti i veicoli, velocipedi e pedoni sulla via Salmastri, nel tratto compreso tra l’intersezione con la Strada provinciale 16 e il civico 61 della stessa via Salmastri, per consentire la realizzazione del cantiere stradale; l’istituzione di obbligo di svolta a destra su via Capozza, in corrispondenza dell’intersezione con via Salmastri, per i veicoli circolanti con direzione via Bonfieni verso via Salmastri. Sono esclusi da quest’ultimo obbligo i veicoli di emergenza e soccorso, delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale; dei residenti nel tratto in oggetto; di coloro che accedono alle proprietà agricole insistenti nel tratto in oggetto, per effettuazione di operazioni in loco; al servizio del cantiere, che non possono essere lasciati in sosta su via Salmastri e i mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti nel tratto in oggetto. Verrà inoltre istituito un divieto di transito su via Salmastri, nel tratto compreso tra via Capozza e il civico 61, anche in questo caso con l’eccezione per le categorie di veicoli sopra riportati, che dovranno effettuare l’accesso in via Salmastri dall’intersezione con via Capozza.
CronacaNuova rotatoria in via Salmastri. Cambia la viabilità per 16 giorni