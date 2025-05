Nuova rotonda di Anas sulla Romea. Sarà al servizio di Conserve Italia

Da stamane Anas avvierà una nuova fase dei lavori per la realizzazione della nuova rotatoria posta al km 45,600 - spiega in una nota- della strada statale 309 "Romea" nei pressi dell’intersezione con la via della Cooperazione, in località Lovara, nel comune di Codigoro.

Si tratta della rotatoria della quale potranno fruire lo stabilimento di Pomposa di Conserve Italia che è il più grande d’Europa per dimensioni e quantità di prodotto lavorato, ma anche quello della Kastamonu che ha poco effettuato un investimento di quasi 10 milioni, coi quali ha realizzato un nuovo capannone, di oltre 300 metri di lunghezza all’interno del quale sarà avviata la produzione di nuovi pannelli truciolari e una fabbrica della colla.

Proprio per consentire l’uscita e l’entrata dei tanti mezzi pesanti che devono servire i due stabilimenti è stata progettata la rotatoria in fase di ultimazione.

"Dalle 10:30 di stamane i flussi di traffico in direzione Ravenna continueranno a percorrere la statale "Romea" senza variazioni mentre - prosegue Anas - i flussi in direzione Venezia verranno deviati sulla sede stradale di nuova realizzazione. Per consentire l’attuazione della nuova cantierizzazione verrà prima istituito un senso unico alternato temporaneo".

Infine la società del Gruppo FS Italiane, raccomanda "prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store".