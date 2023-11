Nuova Sala Estense: ci siamo. Sabato il taglio del nastro

Lavori terminati, collaudi realizzati (con esito positivo). La ‘nuova’ Sala Estense (XV secolo) si appresta a riaprire al pubblico a completamento del doppio cantiere che ne ha interessato dotazioni per l’accessibilità e impiantistica, con investimenti per complessivi 550mila euro, da fondi comunali (per 350mila euro circa) e Pnrr (per 200mila euro). La riapertura sarà celebrata, alle 10, sabato 11 novembre (con un incontro riservato a stampa e tecnici). Nella stessa giornata l’Amministrazione ha previsto l’apertura al pubblico con visite libere ad accesso gratuito, dalle 11 circa fino alle 13 e dalle 15 alle 19.