Nuova scuola dell’infanzia. Già gettate le fondamenta

Gettate le fondamenta per la costruzione della nuova scuola dell’infanzia di via De Chirico, che ospiterà bambini da 3 a 6 anni. Un progetto che ha fatto molto discutere i residenti che abitano nei pressi del parco Melvin Jones. "Ma una volta completato anche il nuovo asilo nido nella suddetta area verde, col cantiere da avviare entro l’estate – spiega il sindaco Andrea Baldini – si darà vita ad un polo da zero a sei anni, il primo nel nostro comune e tra i pochi in Italia. Un progetto pioneristico di scuole del futuro".

Si tratta di due interventi del valore di circa 6 milioni e mezzo di euro. Risorse queste con le quali, già stanziate, verranno realizzati 42 posti nido in più e 132 per la materna. E inoltre l’annesso parco urbano di oltre un ettaro di superficie, che si collegherà con l’area verde e sportiva, dotata di campo da basket all’aperto, in Piazza Nassyria. Mentre, ad opere ultimate, verrà demolita l’attuale materna, oggi in uso, restituendo spazi verdi al centro della città, ai bimbi, alle famiglie, ai giovani, agli anziani, agli studenti, ai cittadini".

Il tutto unitamente alla realizzazione di una sorta di polmone di Argenta, attraverso la riqualificazione dei giardini pubblici che assumeranno il nome di "Giardino Primaro". Costo di questi ultimi lavori, 1.300.000 euro, finanziati dalla Regione. n.m.