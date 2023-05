Nuova scuola Manzoni, la gara tramite Invitalia

"Una nuova scuola, altamente sostenibile". Parte la procedura di gara per la nuova primaria ‘Alessandro Manzoni’, destinataria di fondi Pnrr per oltre tre milioni. La procedura è stata avviata dal ministero dell’Istruzione, in collaborazione con Invitalia (l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa). C’è tempo fino al 21 giugno alle 11 per presentare le domande, che saranno esaminate nello stesso giorno, dalle 12. I servizi di centralizzazione delle committenze sono resi da Invitalia nell’ambito delle attività di supporto agli enti locali, con specifica convenzione stretta con il ministero dell’Economia. Come sottolinea l’assessore Andrea Maggi, il bando Pnrr che ha premiato il progetto della nuova scuola Manzoni prevedeva la sostituzione di edifici di vecchia concezione con altri di ultima generazione, sia sotto il profilo energetico che strutturale. "La nuova scuola – evidenzia l’assessore – sarà caratterizzata da alte prestazioni tecniche, tecnologiche, ambientali e pedagogiche. Una scuola sicura, sostenibile, accogliente, adeguata alle più recenti concezioni della didattica". L’edificio di prossima realizzazione sorgerà quindi a fianco dell’attuale, affacciato su via Don Zanardi, in zona Borgo Punta, nell’accesso da est al centro storico. La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica nella riunione di martedì 18 aprile. La nuova scuola avrà nove classi e un auditorium aperto alla cittadinanza. Piena – dice la relazione illustrativa – sarà la simbiosi tra esterno e interno, tramite un ‘ritmo costante’ di aperture, opportunamente schermate a seconda dell’esposizione al sole. Corti verdi scoperte si alterneranno ad aule chiuse, con funzione di aree verdi interne all’edificio.