Nuova sede Cadf con sportelli separati e sala d’attesa

Nella giornata di domani, l’Ufficio utenza Cadf di Comacchio rimarrà chiuso per consentire il trasloco nella nuova sede, in via Monsignor Menegazzi, n° 25 – 27. Il nuovo ufficio aprirà a partire dal 4 gennaio, mantenendo invariato l’orario di apertura: il giovedì dalle 9 alle 12. La nuova sede è dotata di sala d’attesa e di due sportelli separati che garantiscono la privacy agli utenti. Non più in zona pedonale, ma nelle vicinanze di un ampio parcheggio, i nuovi uffici, rinnovati e accoglienti, saranno accessibili a chiunque, anche grazie alla rampa di accesso. La modalità di accesso, così come il giorno di apertura, resta invariata: sarà possibile quindi recarsi allo sportello sia tramite appuntamento che con accesso libero