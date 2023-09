Verrà inaugurata oggi alle 18 la nuova sede Cna a Bosco Mesola: i nuovi uffici sostituiranno la vecchia sede dell’Associazione, ubicata a Mesola. "La nova sede è moderna, efficiente e luminosa – spiega il responsabile di Cna Area Delta Enrico Zappaterra – speriamo davvero che piaccia ai soci di Cna e a tutti coloro che ogni giorno si rivolgono a noi per le proprie esigenze. Abbiamo voluto inaugurarla oggi, un’ora dopo l’apertura ufficiale della Sagra del Radicchio di Bosco, per testimoniare la nostra volontà di essere parte integrante del territorio e delle sue tradizioni". "Negli ultimi anni abbiamo rinnovato diverse sedi Cna, perché crediamo nell’importanza di essere presenti in modo capillare sul territorio, mettendoci a disposizione delle imprese – prosegue il direttore provinciale di Cna Ferrara Matteo Carion – La nuova sede, oltre ad essere nuova e moderna, è collocata in una posizione strategica, a Bosco Mesola, e ci permetterà di coprire in modo più efficiente un territorio più vasto".