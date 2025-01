Nuova sede dei vigili : "E’ ancora tutto fermo, pronti allo sciopero"

Il coordinamento provinciale del Diccap Sulpl solleva nuovamente il problema di inadeguatezza del Comando della Polizia locale di Comacchio, sostenendo come non vi sia "nessun progetto agli atti per la nuova sede" e lamentando mancate risposte da parte dell’amministrazione comunale. E per questa ragione, il sindacato sta valutando la possibilità di proclamare lo stato di agitazione.

Nel comunicato, il Diccap Sulpl ricorda come il 3 settembre dello scorso anno abbia esposto "alcune criticità riguardo la Polizia Locale di Comacchio. Oltre la congenita carenza di organico avevamo sottolineato le disastrose condizioni in cui versa l’edificio che ospita il Comando. Ripetiamo che gli spogliatoi degli agenti versano in condizioni a dir poco fatiscenti. E inoltre sono talmente piccoli che mancano spazi e appoggi persino per cambiarsi o allacciarsi le scarpe. Queste affermazioni venivano confermate mezzo stampa il 4 settembre scorso dal sindaco di Comacchio Pierluigi Negri, che sottolineava anche la presenza e l’esistenza di un progetto di ampliamento dello stabile. Purtroppo, a seguito di un accesso agli atti, abbiamo verificato che del sopracitato progetto non esiste alcuna traccia". O come meglio precisato dall’organizzazione sindacale, "dopo due richieste di accesso agli atti riguardo il tanto ricercato progetto – prosegue la nota – dal dirigente preposto è stato comunicato che solo in data 29 settembre 2024, quindi decisamente dopo le affermazioni del primo cittadino, era stato inserita una voce nel Piano triennale dei Lavori pubblici 2025/2027 per il miglioramento della sede del Comando di Polizia Locale e che solo nei primi mesi del 2025, si spera, si sarebbe proceduto alla progettazione vera e propria dell’intervento. Riassumendo alla fine dei conti nessun progetto presente, ma solamente buoni propositi che forse un giorno vedranno la luce".

Da parte del coordinamento provinciale del Diccap Sulpl viene espressa amarezza nel constatare tutto ciò, "e speriamo che da qui a quando sarà sistemato il loro posto di lavoro i colleghi non si trovino in troppi a cambiarsi, ma ancora possiamo stare tranquilli vista la carenza di organico… Anticipiamo anche che "sicuramente" si farà riferimento a qualche tipo di fraintendimento, ad un "misunderstanding" sulle parole, ma purtroppo abbiamo capito fin troppo bene". Quello della carenza di organico era un altro dei temi portati all’attenzione nella nota dello scorso settembre da parte dell’organizzazione sindacale. Ed è per queste ragioni che sta valutando la proclamazione dello stato di agitazione, allo scopo di mantenere alta l’attenzione sulle criticità rappresentate e sollecitare interventi volti a migliorare le condizioni di lavoro della Polizia locale di Comacchio. E nella nota viene espresso un auspicio: "Detto questo – concludono dall’organizzazione sindacale – speriamo che il nuovo anno porti ulteriori nuove assunzioni e che i buoni propositi elencati prendano vita. Nel frattempo, auguriamo Buon Anno e Buon Lavoro".