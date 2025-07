Nuova sede di Coldiretti: "Segnale per gli associati"

Via Dante Alighieri 33/c è diventato ufficialmente da ieri il nuovo punto di riferimento di Coldiretti per la sezione di Portomaggiore e la relativa zona, che comprende oltre al comune appunto di Portomaggiore anche i territori di Masi Torello, Voghiera, Ostellato, con un secondo ufficio di riferimento per la sezione di Argenta. All’inaugurazione, sobria ma molto partecipata e vissuta, hanno preso parte dirigenti e soci dell’organizzazione agricola, in particolare portuensi ma anche dai comuni vicini, ed il personale dell’ufficio. Rilevante la presenza di due sindaci, Dario Bernardi sindaco di Portomaggiore e Samuele Neri, sindaco di Masi Torello. Il sindaco Bernardi, a nome della comunità portuense, ha salutato Coldiretti e formulato i migliori auspici per una proficua attività a favore del mondo agricolo e dei cittadini, sottolineando in modo particolare la capacità dell’organizzazione agricola di raggiungere obiettivi anche ambiziosi ma necessari per guardare avanti per il settore primario e per il territorio. Una sorta di “sfida” l’inaugurazione di un nuovo ufficio, in tempi non propriamente floridi e tranquilli, ma a maggior ragione motivo di orgoglio per rappresentare al meglio gli associati ed offrire loro ambienti funzionali e moderni, dove assistenza e consulenza, sia agli agricoltori che ai cittadini, trovano stimolo e motivo di serenità e concentrazione. Dopo i saluti ai presenti da parte del direttore provinciale Alessandro Visotti, si sono registrati gli interventi dei sindaci di Portomaggiore e Masi Torello, ed seguire dei vice presidenti provinciali, Filippo Pallara e Rino Crovetti, del presidente della sezione Michele Oliviero, del titolare dell’impresa costruttrice, di Massimo Gamberoni, storico associato Coldiretti che ha marcato il ruolo di settore primario, della produzione del cibo, e ricordato affettuosamente l’indimenticato segretario della zona di Portomaggiore, Giancarlo Guerra.