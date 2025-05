Nuova sede per Fd’I: "Vicini alla comunità"

Tantissima gente ieri mattina all’inaugurazione della sede di Fratelli d’Italia a Goro, in piazza Cesare Battisti. Per il partito di Giorgia Meloni c’erano il senatore Alberto Balboni, gli onorevoli Galeazzo Bignami e Mauro Malaguti, l’eurodeputato Stefano Cavedagna, il consigliere regionale Fausto Gianella, il responsabile provinciale, e vicesindaco a Ferrara, Alessandro Balboni e tanti altri rappresentanti regionali "a dimostrazione – ha sottolineato il senatore – della vicinanza vera e concreta a questa comunità, ma anche a tutto il Delta".

Il consigliere Gianella ha rivendicato la propria attenzione ai problemi di Goro, anche con l’interpellanza presentata in Regione che ha portato al futuro scavo di ben 70.000 metri cubi di terra per evitare la chiusura della Sacca. "Spero lo facciano al più presto – ha puntualizzato – per consentire una buona ossigenazione nell’imminenza del periodo estivo ed evitare gli annosi problemi che causerebbe l’anossia. Una sede, che il venerdì ed il sabato sarà sempre aperta e dove chiunque potrà venire a presentarci i propri problemi".

Il senatore Balboni ha ricordato come FdI sia in costante crescita, a Goro nelle ultime elezioni ha ottenuto il 72% di voti e siano una decina le sedi aperte in tutta la provincia. "Noi vogliamo, e lo dimostriamo concretamente, essere vicini alla gente, parlando con loro, ascoltando quali problematiche hanno, le eventuali soluzioni che propongono, ed essere a Goro con una così qualificata rappresentanza sia a livello regionale che nazionale lo dimostra appieno. Abbiamo proposto la riduzione dell’Iva sulle ostriche dal 22 al 10%, per poterci confrontare con la concorrenza francese che ha l’Iva al 5, col Pd che ha votato contro questa soluzione. Siamo persone – ha concluso – che se prendono un impegno lo mantengono. Lo dimostriamo coi fatti".