Nuova sede per Fratelli d’Italia: "Un punto d’ascolto per i cittadini"

A Berra, ieri, è stata inaugurata la nuova sede di Fratelli d’Italia in via Piave. Si tratta della seconda sede aperta sul territorio comunale di Riva del Po, dopo quella inaugurata a Ro lo scorso novembre. Ad anticipare ‘il taglio del nastro’ è stato l’incontro svolto presso il centro civico, con il presidente del circolo Francesco Robboni. Un incontro partecipatissimo, nel quale sono stati affrontati temi locali e nazionali (immigrazione, agricoltura, riforme costituzionali, economia, l’azione del Governo Meloni e i risultati raggiunti) attraverso gli interventi del senatore Alberto Balboni e dell’onorevole Mauro Malaguti. Robboni ha trattato, invece, temi di carattere locale, quali la situazione del Comune, nato dalla fusione tra Ro e Berra, e l’Unione ‘Terre e Fiumi, "che zoppicano e faticano a dare i risultati sperati in materia di servizi e gestione del territorio. Inoltre, siamo molto critici e stiamo raccogliendo le firme contro la decisione della regione di togliere il requisito di residenzialità dai bandi per l’assegnazione degli alloggi popolari". Al termine, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova sede, "punto di incontro con i cittadini per confrontarci e raccogliere indicazioni e suggerimenti sulle problematiche locali e su possibili soluzioni" e un brindisi augurale.

v.f.