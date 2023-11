Nuova sede per gli iscritti Cna in piazza del Popolo

La Cna di Poggio Renatico si trasferisce in una nuova sede, ma resta in Piazza del Popolo. Questa mattina, l’inaugurazione. La Cna che a Ferrara ha come direttore Matteo Carion (nella foto), anche a Poggio Renatico è ben rappresentata. L’associazione si traferisce in una nuova sede, ma resta nel centro cittadino, in Piazza del Popolo 4748. I nuovi uffici, completamente ristrutturati e situati al piano terra, sono ampi, luminosi e di facile accesso per il pubblico. La nuova sede consentirà quindi a Cna di essere ancora più funzionale e vicina alle esigenze delle imprese e delle persone. Quest’oggi, dunque, a partire dalle 10 30, è in programma l’inaugurazione della nuova sede, a cui sono invitati tutti i cittadini e gli imprenditori di Poggio Renatico. La mattinata si aprirà con la benedizione dei locali e il taglio del nastro.