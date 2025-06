Nuova sede per la biblioteca: "Luminosa e con tre ampi locali"

Inaugura oggi alle 18 la nuova sede della Biblioteca "Ileana Ardizzoni" di Casumaro, situata al primo piano dell’edificio della ex delegazione di Piazza Donatori di Sangue, completamente ristrutturato. Si tratta di una delle tre biblioteche comunali del territorio di Cento, gestita dall’Associazione Biblioteca Ileana Ardizzoni.

"La nuova sede si sviluppa su tre ampi e luminosi locali, arredati in stile moderno e funzionale, pensato appositamente per un ambiente bibliotecario - scrive il Comune - Una delle sale è attrezzata anche per essere utilizzata come sala studio o sala riunioni, con impianto per proiezioni multimediali".

Con questa inaugurazione, dunque, gli utenti potranno avere il servizio di prestito attivo la domenica dalle 10:30 alle 12 e il mercoledì dalle 17 alle 18:30 e vi saranno anche altri momenti di apertura che saranno riservati alle attività scolastiche, su appuntamento.

Il patrimonio librario attuale comprende circa 6.000 volumi, una collezione in continua espansione e costantemente aggiornata per rispondere alle esigenze e agli interessi della comunità. L’integrazione di nuovi titoli avviene anche grazie ai preziosi suggerimenti dei lettori, che contribuiscono attivamente a rendere la biblioteca un luogo dinamico e partecipato.

Parallelamente, è in corso l’inserimento dell’intero fondo librario nel catalogo nazionale, un processo curato con attenzione dai bibliotecari del Comune di Cento.