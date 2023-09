Nuova sede per Renazzo Soccorso

E’ stata inaugurata ieri la sede di Renazzo Soccorso, una nuova realtà di volontariato fondata da Riccardo Fortini, presidente dell’associazione, in cui è affiancato dal vicepresidente Luana Librizzi, dal tesoriere Doretta Mestieri e dalla segretaria Rita Fortini. "Nasce dall’intento di sostenere il territorio e aiutare la comunità in qualsiasi forma, attraverso trasporti per esami clinici, visite mediche, dimissioni o semplicemente per fare la spesa. Ma anche attraverso attività più ludiche come manifestazioni sportive e sociali, tutte pratiche che migliorano la vita a chi ne ha bisogno – spiega il presidente Fortini –. La Renazzo Soccorso è composta a oggi da 40 volontari, molti dei quali giovani: tutti abbiamo un lavoro che ci tiene occupati, ma questo non ci frena nel mettere a disposizione il nostro tempo, le nostre capacità in modo personale, spontaneo e gratuito. Abbiamo un centro di formazione interno, con istruttori accreditati, che si occupa di formare i volontari e organizzare corsi per la popolazione e le aziende". Un grande sforzo insomma. "Tutto questo è frutto della nostra voglia di fare – prosegue –: Al momento ci siamo autofinanziati in tutto, sia per i mezzi che per le divise e il materiale. Siamo orgogliosi di aver fondato una realtà come la nostra, anche se pur piccola, attraverso le nostre uniche risorse economiche, che ci hanno condotto all’acquisto di un mezzo di trasporto, divise, attrezzature sanitarie che occorrono all’avvio e allo svolgimento dei vari servizi". Ma non è tutto. "Abbiamo anche donato alla comunità di Renazzo un defibrillatore, che è stato posizionato esternamente all’ingresso della nostra sede legale – commenta inaugurandolo –, consapevoli di quanto si renda sempre più necessario informare e sensibilizzare la popolazione sulle manovre salvavita: tra i nostri obiettivi primari c’è l’intento di programmare corsi gratuiti aperti a tutta la popolazione".

Fortini guarda poi avanti. "Ci siamo messi al lavoro già nella recente alluvione, raccogliendo fondi e materiale. Abbiamo un’ambulanza e un’auto, e nei nostri obiettivi, se le risorse ce lo consentiranno, c’è l’acquisto di un nuovo mezzo di soccorso, più confortevole in particolare per i bambini". Congratulazioni anche del vicesindaco: "Ringrazio per l’iniziativa importante – dichiara Vito Salatiello – questo tipo di volontariato va incontro all’esigenza sempre maggiore di servizi sanitari. Si affiancano al welfare pubblico rappresentando la fetta del terzo settore che per l’ambito sanitario è sempre più fondamentale"