Nuova segnaletica nelle frazioni. Più sicure Scortichino e Pilastri

Più sicurezza stradale agli accessi di Scortichino e Pilastri: nelle due frazioni più popolose del territorio, infatti, è appena stata installata la nuova segnaletica attiva. Sostanzialmente, si tratta di quattro dispositivi elettronici (non sanzionatori) per il rilevamento della velocità, collocati agli ingressi delle due frazioni, che si attivano solamente in caso di superamento da parte dei veicoli del limite consentito. Essendo Scortichino e Pilastri due centri urbani, il limite è fissato a 50 km/h: vale a dire che ogni conducente che supera questa velocità, oltre a vederla riportata sul monitor elettronico, vede anche indicato l’ammontare dell’infrazione commessa, e se questa comporti o meno la perdita di punti sulla patente. Non si tratta naturalmente di dispositivi sanzionatori (non sono degli autovelox), ma semplicemente di carattere informativo e preventivo. "Ancora una volta interveniamo con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale all’interno dei nostri centri urbani – è il commento del sindaco, Simone Saletti, e dell’assessore alla Sicurezza stradale, Marco Vincenzi –. Mediante la nuova segnaletica attiva, l’automobilista che non rispetta i limiti può vedere sui monitor elettronici il corrispettivo sanzionatorio, rendendosi quindi conto dell’infrazione stradale commessa in modo da essere indotto a rallentare. Se invece chi guida sta rispettando il limite consentito, il monitor rimane spento e non riporta alcuna indicazione, se non quella fissa del limite di 50 km/h. Agire sull’aspetto preventivo è per noi essenziale – proseguono sindaco e assessore – al fine di garantire sicurezza tanto agli utenti della strada quanto ai residenti del territorio e in questo caso specifico di Scortichino e Pilastri". L’investimento effettuato ammonta a 20 mila euro, cofinanziati dalla Regione Emilia-Romagna, e rientra nell’ambito del Piano Nazionale di Sicurezza Stradale, grazie al quale negli ultimi anni erano stati anche effettuati interventi di sistemazione dei percorsi ciclopedonali delle due frazioni. "Questo perché è tanto fondamentale lavorare sul rispetto dei limiti di velocità quanto realizzare opere che mettano in sicurezza l’utenza debole", concludono Saletti e Vincenzi.

Claudia Fortini