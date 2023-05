Nuova staccionata che delimita la ciclopedonale

Conclusi in qualche giorno i lavori per il totale rifacimento della staccionata che delimita la ciclopedonale dal Borgo di Volano al ponte sul Po a Codigoro. "Un’opera attesa da tempo che finalmente trova compimento - afferma il presidente Marco Ruffato dell’associazione Volano Borgo Antico - e per la quale vanno i ringraziamenti all’ assessore Stefano Adami da parte di tutti noi e dell’intera comunità della nostra frazione". Un intervento di circa 10mila euro che ha comportato la sostituzione di tutti i pali, per una lunghezza di oltre 200 metri, che mette in sicurezza la ciclopedonale. Essendo molto ripida attualmente era pericolosa. "Tra tante esigenze di manutenzione - dice Adami - come la staccionata da Codigoro a Pomposa, dobbiamo fare delle scelte, ma siamo voluti intervenire a Volano".