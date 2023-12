Nuova stagione a teatro con i big sul palco a intrattenere le famiglie

Dopo una lunga estate dedicata a burattini e teatro di strada, autunno e inverno portano con sé l’arrivo delle stagioni teatrali e della rassegna Junior!, tra Comacchio, Copparo e Ostellato. E proprio la stagione di SipariOstellato scatterà nel mese di gennaio, divisa tra cartellone serale, al via il 20 gennaio 2024, e le proposte per le famiglie. E’ tutto pronto infatti per la stagione 2024 di SipariOstellato, la settima, progetto speciale ideato e diretto da Massimiliano Venturi che dal 2017 ha visto il Teatro Barattoni affermarsi come uno degli spazi più dinamici e attrattivi della provincia ferrarese. Il programma di quest’anno offrirà una selezione di alcuni tra i più grandi protagonisti della comicità e del teatro d’autore, tra anteprime nazionali ed esclusive territoriali. Due le sezioni del cartellone: quella serale, che consta di tre spettacoli e si aprirà il 20 gennaio, e Junior! A teatro con mamma e papà, che inizierà e che tra gennaio e febbraio proporrà altri due titoli. I protagonisti della stagione serale saranno Natalino Balasso, Arianna Porcelli Safonov e Valerio Aprea.