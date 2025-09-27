Nuova stazione di Hera sul Po: "Acqua potabile assicurata"

Si è concluso alla centrale di potabilizzazione Hera di Pontelagoscuro l’intervento di rinnovo della stazione di sollevamento che preleva le acque superficiali dal fiume Po. Il progetto, inserito nel programma “Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici” della Regione Emilia-Romagna, ha visto in particolare il rifacimento del pontile che sostiene le elettropompe di approvvigionamento del potabilizzatore. Il vecchio pontile, realizzato negli anni Settanta, è stato infatti ricostruito con una nuova struttura sopraelevata in acciaio zincato appoggiata su 8 pali fissati sul fondo del grande fiume. Le complesse lavorazioni, eseguite da ACR Reggiani (società del Gruppo Herambiente) si sono svolte in parte dalla sponda arginale e in parte dal fiume grazie a un pontone dotato di gru. La nuova stazione di sollevamento, che si integra con il paesaggio fluviale, è quindi oggi più moderna e funzionale allo scopo di garantire stabilità e sicurezza degli approvvigionamenti e quindi il fabbisogno idrico della città di Ferrara e degli 11 comuni della provincia, per un totale di circa 250 mila abitanti serviti. "L’intervento – spiega Marcello Zanella, Responsabile Servizio Idrico Integrato di Ferrara del Gruppo Hera - si inserisce tra le azioni intraprese dalla multiutility volte ad aumentare la capacità di resilienza dei propri impianti che, come la centrale di potabilizzazione di Pontelagoscuro, devono rispondere alla grande sfida del cambiamento climatico".