Nuova stretta sul Gad L’ordinanza anti alcol fa già le prime ’vittime’ Stangati due esercizi

La stretta sull’alcol in zona Gad funziona e l’ordinanza firmata dal sindaco Alan Fabbri ed entrata in vigore l’altro giorno porta già i primi frutti. Meglio, i primi duri provvedimenti con due esercizi commerciali letteralmente stoppati: il primo obbligato a chiudere per i prossimi sei mesi alle 16, il secondo sanzionato (per ora) ma con un’ulteriore decisione di un aggravamento della posizione che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Un passo indietro.

L’ORDINANZA

Quella firmata dal primo cittadino non è un’ordinanza assolutamente inedita, ma pone paletti più restrittivi rispetto a quelle degli anni scorsi, oltre ad ampliare ulteriormente le zone di influenza. In vigore fino a lunedì 28 agosto, il documento vieta il consumo di alcolici in strade, parchi e aree pubbliche dalle 18 alle 6 e il possesso di qualsiasi bevanda "contenuta in recipienti metallici, di vetro o di altro materiale rigido". A questo si aggiunge l’obbligo di chiusura dalle 21 alle 6 per i negozi di vicinato di tipo "alimentare e misto", il divieto di vendita di alcolici da asporto dalle 18 alle 6 (compresi i distributori automatici) e l’obbligo di chiusura dall’una alle 5 dei locali che somministrano alimenti e bevande. L’area interessata dalla stretta copre tutti i punti più critici del quartiere Giardino, allargandosi anche alle loro immediate vicinanze proprio per evitare, come spiega il vicesindaco Nicola Lodi, "che qualcuno compri da bere in altri luoghi per poi spostarsi nei parchi del Gad". Il perimetro va da via Lucchesi a Porta Catena, passando per il piazzale della Stazione, via Ortigara, corso Isonzo, Rampari di San Paolo, viale IV Novembre, corso Piave e viale Belvedere. Tutte le aree più ‘calde’ del quartiere e quelle in cui, con l’arrivo del caldo e dell’estate, si moltiplicano di episodi di degrado, inciviltà, liti e risse dovute proprio da qualche birra di troppo.

PRIMO GIORNO

E i controlli del primo e secondo giorno, come anticipato, hanno già portato i primi risultati. Martedì, infatti, è stato stangato un noto minimarket in piazzale Castellina, già in passato salito agli onori della cronaca e oggetto di un ennesimo episodio avvenuto proprio l’altra mattina dove è stata costretta a intervenire la questura. Motivo? Tre minorenni nordafricani hanno cercato di rubare lattine di birra prendendosela poi con il titolare. Nello stesso esercizio, come dimostrato dagli agenti della Municipale, sarebbero state vendute decine di bottiglie di alcolici oltre gli orari consentiti proprio nel primo giorno della stretta anti alcol. Per questo ecco la decisione di ridurre l’orario di apertura per sei mesi con stop forzato alle 16. "Chiudiamo un’attività – continua Lodi – problematica della zona. Molti gli episodi di violenza, di inciviltà. Questa ordinanza è la risposta del Comune alle legittime proteste dei cittadini e residenti dell’area".

SECONDO GIORNO

Ieri poi ecco la replica, questa volta siamo in Corso Piave dove l’attenzione degli inquirenti si è spostata in un altro esercizio commerciale. Anche in questo caso, la Municipale ha riscontrato vendite di alcolici fuori orario consentito e da qui la decisione di sanzionare il titolare. Ma vista la recidiva, non è escluso che la posizione possa aggravarsi.