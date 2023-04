Nuova struttura per anziani I costi passano da 5 a 10 milioni

Un consiglio comunale convocato d’urgenza per variare il progetto per la realizzazione della nuova Casa di residenza per anziani e centro diurno sulla darsena di Codigoro. E’ quanto deciso dall’assise comunale codigorese, per la costruzione di un’opera il cui costo è raddoppiato passando da 5 a 10 milioni, illustrata dall’architetto comunale Antonio Molossi, che ha spiegato come proprio per il grosso costo dell’investimento, non sarebbe stato possibile porlo a carico del concessionario. I posti sono saliti da 50 a 80, una parte a mercato libero, ma la nuova consistente spesa sarà a carico del Comune ricorrendo ad un mutuo di 30 anni per poco più di 8 milioni, con rate annuali di 425.000 euro. Ci sarà anche un contributo della Regione di 847.000 euro, mentre a carico del futuro concessionario la quota è di 1.200.000 euro. Dopo quello che è successo con la piscina comunale, dove la società ha receduto dalla gestione, il consigliere di minoranza Luca Tomasi, presente assieme a Marco Barboni, ha chiesto lumi sull’eventuale recessione anticipata del concessionario. Molossi ha chiarito che il Comune avrà a disposizione un biennio per cercarne un altro. Approvata anche la nuova pista ciclabile che collegherà la stazione di Codigoro a quella da Pomposa a Volano sulla quale, ha evidenziato l’assessore Adami, "se vorrà davvero essere fulcro del turismo slow delle due ruote occorrerà che nella tratta ferroviaria sia previsto anche un vagone adibito al trasporto delle bici".