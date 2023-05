Nuova tariffa rifiuti, in consiglio comunale approda il regolamento

È convocata per venerdì prossimo alle 19, la seduta del Consiglio comunale di Comacchio. Tra i punti all’ordine del giorno vi sarà l’approvazione del nuovo regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva con il recepimento della deliberazione Arera, e l’approvazione degli schemi tariffari e del listino tariffario per i servizi complementari dell’anno 2023 e la presa d’atto del Piano economico finanziario della Tari 2023 per il periodo 2022-2025. A seguire le interrogazioni del consigliere Luca Buzzi (Pd, Partito rifondazione comunista, Insieme per Comacchio) riguardanti via Filippo Carli, Palazzo della Salina, Sant’Agostino Nord e Sud e Canale Lombardo, e le mozioni della capogruppo Sandra Carli Ballola (La Città Futura-M5S): una dedicata al tema del ‘Disagio giovanile’, l’altra sul tema ‘Siccità comunale’.