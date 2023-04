Nuova tecnologia per la chirurgia pediatrica

Da qualche settimana l’unità operativa di Chirurgia pediatrica dell’azienda ospedaliero universitaria, diretta da Claudio Vella, si è dotata di una nuova ‘colonna’ con risoluzione video 4K per la video chirurgia infantile. "Si tratta di un’apparecchiatura di ultima generazione – commenta Vella – estremamente sofisticata e all’avanguardia, utilizzabile nella pratica quotidiana sia nella chirurgia tradizionale che in urgenzaemergenza. Attraverso questa strumentazione sarà possibile implementare ulteriormente la qualità della chirurgia mini invasiva nell’età pediatrica". Con la ‘Colonna 4k’ è possibile trattare chirurgicamente molte patologie, congenite e acquisite. Questo sia nel bambino molto piccolo che nella prima e seconda infanzia, fino all’adolescenza. "Cerchiamo di dedicare ai pazienti in età pediatrica un’attenzione particolare a tutto tondo – spiega Monica Calamai, direttrice generale delle aziende sanitarie – In quest’ottica rientra l’acquisizione e l’utilizzo di apparecchiature all’avanguardia, che possano garantire performance di alto livello nei trattamenti sanitari. I vantaggi della video chirurgia con Colonna 4K, sono importanti sia in relazione alle elevate possibilità tecniche che al comfort per il paziente in termini di minor dolore, minimi esiti cicatriziali, maggiore velocità di recupero post-operatorio e tempi di degenza ridotti. Vi è poi attenzione anche per l’accoglienza, grazie alla collaborazione con associazioni di volontariato, in modo da alleggerire per quanto possibile la permanenza nei reparti dei piccoli pazienti e dare sostegno alle famiglie".