Nuova tinteggiatura e più comfort alle scuole ’Forlanini’

La sospensione dell’attività didattica nelle scuole per le vacanze estive ha consentito la realizzazione di alcune opere di manutenzione all’interno degli istituti scolastici del territorio. Troveranno spazi più accoglienti, studenti e studentesse delle scuole ‘Forlanini’ di Tresigallo, dove sono stati realizzati interventi di tinteggiatura che hanno interessato le aule. Alla ‘prima campanella’ si presenterà al meglio anche l’ingresso dell’istituto che si affaccia su via dello Sport, sul quale sono stati eseguiti puntuali interventi di ripristino di parti di intonaco ammalorate e successiva ritinteggiatura: un’operazione, attraverso la quale sono stati rimossi anche graffiti e recuperata così l’originaria immagine dell’istituto. Attualmente, nello stesso istituto ‘Forlanini’ si stanno apportando migliorie anche all’impianto di riscaldamento, con i lavori che saranno completati prima dell’avvio delle lezioni. Tinteggiature sono state realizzate e completate anche presso l’asilo nido ‘Dirce Rossoni’ a Tresigallo che a settembre riaprirà le proprie porte per l’avvio dell’attività educativa. "Sarà un ritorno a scuola più accogliente per i nostri bambini con aule ritinteggiate sia alla primaria che al nido di Tresigallo - commenta l’assessore all’Istruzione Maria Letizia Viviani -. Un intervento che completa i precedenti lavori più strutturali che hanno interessato le ‘Forlanini’ e restituisce ai nostri ragazzi non solo una scuola più sicura ma anche più bella e confortevole".