Nuova viabilità in via Gramsci

Verrà sperimentata una nuova viabilità lungo via A. Gramsci a Comacchio. Lo dispone l’ordinanza recentemente pubblicata all’Albo pretorio del Comune: da martedì 1° aprile verranno istituiti un senso unico di marcia veicolare nel tratto stradale di Via A. Gramsci, ricompreso tra via A. Bellini e l’inizio di via Sant’Agostino nord – lato civici pari, con direttrice di marcia da via A. Bellini a via Sant’Agostino nord, e un divieto di sosta permanente lungo la stessa via, nel tratto ricompreso tra via A. Bellini e il ponte monumentale "Pizzetti" – lato canale. Il provvedimento sarà reso esecutivo con l’apposizione della relativa segnaletica stradale verticale. La modifica sperimentale è stata introdotta per specifiche motivazioni riportate nell’ordinanza: "Il flusso veicolare insistente su via A. Gramsci in Comacchio, nello specifico nel tratto finale a doppio senso di marcia – si legge -, risulta congestionato e talvolta pericoloso per la disordinata presenza delle auto in sosta, che per le irregolari e ridotte dimensioni della carreggiata". Tra l’altro, vengono evidenziate anche le difficoltà incontrate dai fruitori dei passi carrai posti all’inizio del tratto stradale, "per la presenza innanzi di auto in sosta lungo la riva del canale". Un annosa criticità che ha portato il Comune - seppur in via sperimentale – "a modificare l’attuale disciplina della circolazione veicolare", attraverso l’istituzione del senso unico di marcia e del divieto di sosta permanente.