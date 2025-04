Nuova vita per i ’Giardini di Cioch’. Pochi mesi per la riqualificazione

Molti cittadini avranno notato in Piazza Aldo Moro le transenne e la movimentazione del terreno: si tratta dell’inizio dei lavori di riqualificazione da 330 mila euro che entro pochi mesi conferiranno nuova vita agli storici giardini di Cioch, una zona del pieno centro storico ad elevata frequentazione sia diurna che serale. Il cantiere procederà per stralci funzionali, affinché parti dell’area verde siano sempre fruibili dagli utenti: in questo caso, le operazioni hanno preso il via dal lato di via dei Mille.

"Una delle aree verdi del centro di Bondeno in assoluto più frequentate tanto dai bambini quanto dagli adulti – spiega il sindaco, Simone Saletti –, utilizzata per lo svago, la socializzazione e anche per trovare fresco naturale durante le calde giornate estive. Dare nuovo lustro ai giardini, rendendoli più accoglienti, verdi e funzionali, è un obiettivo che da tempo abbiamo condiviso con i cittadini, peraltro molto atteso dalla comunità. I lavori serviranno anche per conferire il giusto omaggio allo storico gelataio bondenese Antonio “Cioch” Tugnoli – conclude Saletti – il cui nome è ormai indissolubilmente legato all’area verde formalmente intitolata ad Aldo Moro".

Il bando per l’assegnazione dell’opera si era concluso a febbraio: a seguito dei necessari tempi tecnici e della condivisione della programmazione sono potuti partire i lavori, eseguiti dalla Geo Costruzioni Srl di Tresignana.

"Anche in questo caso, la progettazione dell’opera ha coinciso con l’ottenimento da parte della nostra amministrazione di risorse dalla legge regionale 41 sulla rivitalizzazione delle aree commerciali e mercatali – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi –. Ancora una volta, dunque, a venire premiate sono state la capacità progettuale e la spinta propositiva di un progetto che porterà significativi benefici non soltanto alla vita quotidiana dei cittadini, ma anche all’esercizio delle attività commerciali che insistono nella zona limitrofa ai giardini".

Una volta terminate le opere, Piazza Aldo Moro potrà contare su nuovo verde pubblico, derivante dalle piantumazioni di alberi e dalla siepe perimetrale che fungerà anche da separazione naturale tra la strada e la piazza. I camminamenti saranno completamente rivisti, verrà posizionata una nuova fontanella in sostituzione di quella esistente più funzionale e fruibile. Arriveranno anche nuovi giochi a beneficio dei più piccoli, e l’illuminazione sarà totalmente ripensata, con faretti a terra lungo i camminamenti, luci indirizzate verso gli alberi e altri lampioni per una complessiva visibilità dell’area.