Nuova vita per i parchi con alberi e giochi

TERRE DEL RENO

Passeggiate nel verde e giochi per i ragazzi. Terre del Reno valorizza il ‘polmone verde’ della città’ e approfitta della bella stagione per manutenzioni e nuove piantumazioni. Nelle ultime settimane, gli incaricati del Comune, sono stati impegnati in alcui lavori che hanno interessato il parco Roda di Mirabello. Sono state sostituite le reti al campetto di calcio che i ragazzi adesso possono utilizzare per le partite con gli amici. Vanga e nuove piantumazioni: sono stati messi a dimora infatti gli alberi di gelso che erano stati precedentemente rimossi da piazza Battaglini per consentire lo svolgimento dei lavori edili. "Il nostro Comune di Terre del Reno ha numerosi parchi urbani – sottolinea l’assessore all’ambiente Gianfranco Guizzardi - che sono una risorsa di verde importantissima per la comunità, nonché punti di aggregazione fondamentali. Negli ultimi mesi – spiega - abbiamo sostituito molti giochi per bambini con giochi più moderni e sicuri. Con questi piccoli interventi di manutenzione cerchiamo di dare al parco Roda lunga vita. Il decoro di un paese, si vede anche dalla cura degli spazi verdi e la nostra attenzione è massima". Non è tutto: "Il parco Roda o questi giorni si è arricchito di nuovi alberi ma non solo – spiega l’assessore -. Grazie al lavoro degli operatori sono state create nuove aiuole più eleganti, utilizzando piante presenti nei vasi del parco". Anche il parco Biancani di Sant’Agostino è stato al centro di lavori di manutenzione. Sono infatti state restaurate e rese più decorose le panchine. E’ tempo infatti di vita all’aria aperta, di momenti di incontro e di svago con gli amici all’ombra dei parchi della città, ma anche di giochi liberi nel campo di calcio. Puntare sulla qualità della vita dei parchi significa migliorare la qualità della vita.