Nuova vita per il ’Cioch’. Per il parco 330mila euro

Nuova vita per i giardini di Cioch (piazza Aldo Moro): l’Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo di rifacimento dell’area verde per complessivi 330 mila euro. I lavori saranno effettuati nel 2025 e comprenderanno principalmente la realizzazione di nuovi vialetti pedonali, l’installazione di una illuminazione totalmente ripensata e nuove giostrine, e la piantumazione di ulteriore verde pubblico con alberi e una siepe perimetrale. "Un luogo storico del Capoluogo, che per anni ha servito come zona di gioco per i bambini in uscita dalle elementari e oggi resta uno dei giardini più frequentati dalle famiglie e non solo – spiega il sindaco, Simone Saletti –. Con i lavori in questione, oltre alle sensibili migliorie previste, la nostra intenzione è anche quella di rendere il giusto omaggio e valorizzare la figura di Antonio Tugnoli, il celeberrimo gelataio “Cioch” che in sella al suo carretto ha reso più dolci i pomeriggi estivi di tanti bondenesi". L’intervento è finanziato per quasi 200 mila euro dalla legge regionale 41 sulla rivitalizzazione delle aree commerciali e mercatali: l’Ente aveva candidato il progetto risultando ancora una volta meritevole dei contributi. I restanti 130 mila euro derivano invece da concessioni edilizie. Per quanto riguarda il dettaglio dei lavori, "i nuovi vialetti saranno realizzati con un materiale permeabile color terra – descrive l’assessore competente, Marco Vincenzi –. Il nuovo parco sarà idealmente separato in due: l’area sud sarà adibita al ristoro e al gioco con tavoli e giostrine, mentre la zona sud diventerà un giardino spontaneo con panchine, prato erboso e una differente illuminazione. I giardini saranno separati dalla strada mediante una siepe che oltre a portare nuovo verde garantirà anche maggiore sicurezza ai fruitori. Poi – conclude Vincenzi – verrà sostituita la fontanella esistente con una in metallo, e saranno installate varie tipologie di illuminazione: da quella a terra per illuminare i camminamenti, sino a quelle a mezza altezza, verso la chioma degli alberi, e a luce diffusa". La nuova piazza Aldo Moro, quindi, oltre a diventare più bella e accogliente, sarà anche maggiormente fruibile da un pubblico variegato durante tutti i momenti della giornata. Un altro ’salotto buono’ della comunità sarà completato per creare un ulteriore luogo di aggregazione. Famiglie e bambini potranno così recarsi in un luogo sicuro a misura di genitori con figli. Aumenta così la qualità della vita del territorio, in linea con gli obiettivi del programma di mandato del sindaco Simone Saletti.