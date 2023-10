Nuova vita per la scuola dell’infanzia

BONDENO

Sono terminati i lavori per oltre 400 mila euro alla scuola d’infanzia statale di Bondeno dopo un’estate di impegni congiunti fra Comune e l’Istituto "Bonati". "L’investimento sui giovani è il più importante che si possa fare – ha sottolineato il sindaco Simone Saletti alla presentazione dei lavori -. Sono contento che i cittadini del domani possano iniziare il loro percorso formativo all’interno di questa struttura". Nel plesso di via Granatieri di Sardegna sono stati effettuati interventi strutturali, di efficientamento e di sviluppo all’esterno e all’interno. Ci sono finestre con nuovi serramenti e c’è addirittura un nuovo impianto fotovoltaico mentre tutte le luci sono state sostituite con moderni led. "Ringrazio l’ufficio tecnico per le grandi capacità di intercettare finanziamenti - ha detto l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi - riuscendo a trasformarli in opere concrete".

La scuola, invece, tramite 70 mila euro ottenuti dal bando Pon Infanzia, ha accresciuto e migliorato gli arredi interni alla struttura, creando nuovi spazi tematici definiti "atelier" utili ad approfondire l’apprendimento dei bambini sotto i profili dell’arte, della lettura, della motoria e molto altro ancora. "Le scuole sono da sempre la priorità dell’Amministrazione – ha aggiunto l’assessore alla scuola Francesca Aria Poltronieri –. L’obiettivo primario – ha ricordato in occasione della visita alla scuola - è quello di rendere felici i bambini, perché più loro riescono ad apprendere con serenità, più saranno adulti maturi e consapevoli. I ringraziamenti da fare sono veramente tanti, dal dirigente scolastico alle maestre e al personale della mensa interna, passando per Spazio 29, i genitori e naturalmente gli uffici comunali".

"Oggi sono sinceramente emozionato - ha detto il dirigente scolastico Luca Maiorano - perché questa è stata davvero una sfida. Non è mai facile riuscire a mettere d’accordo tanti soggetti e istituzioni, ma questa volta si è creato un gruppo di lavoro orientato allo stesso obiettivo. Prima che colleghi, tutti coloro con cui ho potuto lavorare posso definirli amici. Personalmente, ho creduto molto nelle potenzialità di queste ristrutturazioni – ha dichiarato infine Maiorano –, tanto da aver rinunciato al mio contributo per destinarlo all’acquisto di un’installazione per il plesso: un albero in legno che simboleggia vita, rinascita e cultura". L’associazione la Locomotiva, con Carlo Tassinari e Lorenza Bergonzini, ha donato alla scuola 500 euro raccolti dalle famiglie. La giornata si è conclusa con la merenda, i palloncini di Avis ai bimbi e lo spettacolo de "I burattini di Mattia".

cl.f.