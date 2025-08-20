Nuova vita per l’ex scalo merci. Via libera alla bonifica dell’area

L’ex scalo merci della stazione di Bondeno si avvia verso una radicale trasformazione. Il Comune ha infatti dato il via al "Procedimento Unico" per l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione dell’area, un’iniziativa che mira a dare nuova vita a uno spazio urbano attualmente classificato diversamente dagli strumenti urbanistici vigenti. L’atto, firmato dal dirigente del settore tecnico, comunica l’indizione di una ‘Conferenza di Servizi decisoria’. Si svolgerà in forma semplificata e in modalità asincrona, con l’obiettivo di raccogliere i pareri e i nulla osta delle diverse amministrazioni e enti coinvolti, tra cui la Provincia di Ferrara, Arpae, Regione, Soprintendenza Archeologica, Azienda Usl e vari gestori di servizi come Hera e Snam. E’ progetto in variante urbanistica. Presentato da Ferrovie Emilia-Romagna, rappresenta una variazione rispetto agli attuali strumenti urbanistici comunali. In particolare, l’area è attualmente definita dal Piano Regolatore Generale (PRG) come "zona G - Zona Verde Pubblico urbano e attrezzature sportive di progetto" e, sia nel Prg che nel Piano Strutturale Comunale (PSC), è prevista una viabilità ciclabile mai realizzata.

L’intervento, in quanto opera pubblica, richiede l’approvazione tramite il procedimento unico previsto dalla legge. Da qui le tempistiche e le modalità della Conferenza che indicano i passaggi concreti. La documentazione relativa al progetto è consultabile in formato digitale presso il Comune di Bondeno e tramite un link dedicato. Il termine perentorio per la presentazione delle determinazioni finali è fissato per il 26 settembre. La mancata comunicazione di una decisione entro tale scadenza equivarrà a un assenso senza condizioni. Il procedimento si concluderà entro 90 giorni dall’avvio, avvenuto il 7 luglio. Il progetto, la cui approvazione è subordinata al pronunciamento del Consiglio Comunale, rappresenta un passo significativo per la riqualificazione di un’area strategica per il futuro urbanistico di Bondeno.

Claudia Fortini