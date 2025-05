Nuova vita per l’ex scuola di Voghiera: "Diventerà una Casa di Comunità"

La scuola elementare di Voghiera, dismessa da anni, tornerà a nuova vita attraverso la trasformazione in Casa di comunità. Queste nuove strutture sono il primo passo verso un’attenzione maggiore sul diritto alla salute dei cittadini. L’obiettivo è agire su più fronti, da una parte diminuendo la pressione dei soccorsi rapidi, dall’altra di aumentare il controllo sanitario locale e garantire un più facile accesso a diagnosi e cure preventive. E’ un investimento importante per il territorio: 2,2 milioni tra 1,5 milioni messi in campo dall’amministrazione comunale e 700 mila dalla Regione. "Siamo riusciti a intercettare un bando regionale – commenta soddisfatto il sindaco Paolo Lupini – superando una concorrenza molto nutrita. Entro maggio presenteremo il progetto definitivo, con lavori al via entro la fine di ottobre, comunque entro il 2025".

E’ un’opera molto attesa, che darà respiro agli spazi del Centro civico, da tempo intasati. La Casa di comunità è un servizio particolarmente importante per questa comunità perché, oltre a costituire un insieme di servizi di grande importanza, consentirà anche di trovare ulteriori spazi a funzioni rimaste in sospeso o distribuite altrove. Sempre in accordo con la stessa Asl di Ferrara. Nella futura Cdc (Casa di comunità), in via Provinciale per Ferrara, saranno ospitati i servizi sanitari attualmente presenti al Centro civico, gli ambulatori dei medici di famiglia, il Cup, l’ambulatorio degli infermieri di comunità e quelli dei pediatri. L’inizio lavori sarà entro ottobre, mentre il termine del cantiere dovrà rispettare la scadenza del 2028. Nel Centro civico, una volta completati i lavori, potrà essere ampliata la biblioteca comunale (ora al secondo piano), che è arrivata alla saturazione e ha bisogno di spazi per ingrandirsi e fare iniziative culturali.

Franco Vanini