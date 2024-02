Nuova vita per Palazzo Koch. L’ex sede storica di Carife diventerà spazio espositivo. Bper investe dieci milioni

Prima era soltanto un’idea. Ora, palazzo Koch si appresta a rivivere in una nuova veste. La vocazione di quella che fu la sede dell’istituto bancario cittadino – la Carife – vira verso quella artistica. Il sontuoso palazzo di corso Giovecca si trasformerà in uno fra "i più prestigiosi spazi espositivi della città". Bper, che parallelamente all’acquisizione dell’ex Cassa di Risparmio è entrata in possesso anche dell’immobile, ha deciso di investire. E parecchio. Una forma di "restituzione" alla città di un patrimonio artistico e culturale dal valore immenso, oggi diventato parte fondamentale della corporate collection La Galleria Bper. È partita la gara d’appalto per la selezione dell’azienda che dovrà svolgere il lavoro di riqualificazione e cambio di "morfologia interna" di palazzo Koch. L’investimento, come si diceva, è piuttosto poderoso. Si parla infatti di un esborso, da parte dell’istituto di credito, di oltre dieci milioni di euro. Il progetto esecutivo è già ‘bollinato’, dunque ora non resta che partire con il cantiere vero e proprio. Stando a quanto conferma al Carlino la parte real estate della banca, l’intervento dovrebbe partire entro la fine di marzo. Le operazioni saranno complesse e piuttosto corpose per lo meno all’interno della struttura. Per cui, le previsioni sono quelle un lavoro che durerà almeno due anni. L’auspicio espresso da Bper è quello di consegnare l’immobile alla città – con la nuova destinazione d’uso – all’inizio del 2026. Una scelta, quest’ultima, strategica anche sotto il profilo della pianificazione dell’offerta culturale. Nel senso che l’intenzione della banca è quella di mettere a disposizione di Ferrara il palazzo come hub espositivo.

Il progetto. In linea di massima, il piano di riqualificazione del palazzo prevede una zona dedicata a esposizioni permanenti del nucleo ferrarese della collezione Bper, mentre un’altra ala sarà invece adibita alle mostre temporanee. Non solo. Nella parte superiore resteranno alcuni uffici della banca per i dipendenti, mentre è prevista la realizzazione di alcuni spazi dedicati alla formazione (vere e proprie aule attrezzate di tutto punto). Tra gli obiettivi di Bper c’è anche la realizzazione di una zona ristoro all’interno del palazzo a servizio dei turisti che frequenteranno le mostre. L’idea di far diventare palazzo Koch un polo culturale di prestigio per la città e di richiamo per chi arriva da lontano. Era il dicembre del 2021 quando il presidente di Ferrara Arte e sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, ne parlò per la prima volta. Poi, di lì fu un crescendo. Ora, ci siamo (quasi). Un po’ di storia dell’edificio che un tempo ospitò la vecchia banca della città. Palazzo Koch venne edificato tra il 1907 e il 1910 su progetto dell’ingegnere Luigi Barbantini, professionista locale, con la supervisione dell’architetto romano Gaetano Koch, il famoso progettista del palazzo della Banca d’Italia a Roma. In seguito a una moltitudine di collaborazioni con importanti ingegneri ed architetti del tempo, Palazzo Barbantini-Koch venne inaugurato nel giugno del 1910 da Vittorio Emanuele III in occasione della Grande Festa delle Bonifiche. Viene concepito, come detto, per essere sede della Cassa di Risparmio di Ferrara. Ora però la mobilia, le scrivanie e i computer sono stati trasferiti. Il palazzo è vuoto, in attesa di essere riempito d’arte. Se tutto va bene, entro marzo la ‘virata’ culturale dovrebbe iniziare il suo percorso.