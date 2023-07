Nuove apparecchiature per Equipe Medica

CENTO

Dopo l’acquisizione di un anno fa di Equipe Medica di via Ferrarese 56, il centro di medicina ha voluto dare una svolta alla propria sede, investendo in ammodernamenti e nuove apparecchiature che saranno inaugurate giovedì 27 alle 19. Inaugurazione dei nuovi spazi e delle nuove apparecchiature, fondamentali per la diagnosi precoce, alla presenza delle autorità cittadine, in particolare del sindaco di Cento, del direttore della Cna Cento, degli esponenti di diverse associazioni locali, del direttore sanitario dottor Enrico Alvisi e dell’ amministratore delegato del Gruppo Centro di medicina, Vincenzo Papes. Già punto di riferimento per la fisioterapia e l’ortopedia, in queste settimane è stata oggetto di diversi lavori di miglioria e di ampliamento del numero degli ambulatori, di una crescita dell’organico del poliambulatorio e dell’inserimento di nuove apparecchiature.

Tra le novità più rilevanti dei lavori appena conclusisi ci sono l’ampliamento del poliambulatorio con i nuovi ambulatori di Ginecologia e Ostetricia, Dermatologia, Oculistica, Cardiologia, Reumatologia ed Urologia. Inoltre è attivo un servizio di diagnostica per immagini e con l’introduzione delle nuove apparecchiature ecografiche.