Nuove figure per Fri-el green

Fri-el green house è un’azienda in forte espansione dedicata alla coltivazione e commercializzazione di pomodori freschi. L’azienda per la sede di Ostellato è alla ricerca di alcune figure professionali. Tra queste quella di addetto al magazzino logistica. I requisiti sono una preferibile disponibilità immediata, capacità di lavorare in gruppo, avere una residenza in zona.