Nuove leve nel gruppo Scout: "Sono arrivati altri volontari"

Il gruppo scout continua con la sua attività e non chiude. Si tratta dell’attesa notizia, dopo che nei mesi scorsi era trapelato un diffuso pessimismo sulla possibilità di proseguire, causa una serie di problematiche. A partire dai primi giorni di settembre, a seguito delle riunioni intercorse tra i genitori degli scout di Argenta e di alcuni volontari, con soddisfazione di tutti il gruppo scout CNGEI di Argenta non chiuderà e riprenderà le sue consuete attività anche quest’anno. I volontari, infatti, che si sono resi disponibili hanno già cominciato ai primi di settembre il percorso di formazione, alcuni di loro avevano già fatto la promessa scout ‘in gioventù’, mentre altri formalizzeranno il loro impegno a breve. In totale sono ben nove i ‘capi’ che, con entusiasmo e partecipazione, si sono resi disponibili per educare col metodo scout il branco ed il reparto del Corpo Nazionale Giovani Esploratrici/tori Italiani di Argenta, comune che ha tra i natali Don Minzoni. "Sostanzialmente ci eravamo lasciati – spiega Raffaele Colavecchi, presidente della sezione scout CNGEI Argenta – con genitori disposti a dare una mano in maniera attiva, ha prevalso lo spirito di supporto al nostro gruppo. A fine di mese ci sarà l’uscita di apertura con il passaggio ai nuovi gruppi, con arrivo dei nuovi scout. C’è grande soddisfazione perché con l’ingresso di diversi volontari anche alcuni ex scout, che conoscono bene il mondo dello scoutismo daranno una mano. Andiamo avanti con entusiasmo". Mario Tosatti