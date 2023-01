Nuove luci per San Giuseppe e Lido Nazioni

La giunta comunale di Comacchio ha approvato, nei giorni scorsi, il progetto in linea tecnica ed economica per interventi di manutenzione straordinaria all’illuminazione pubblica nelle località di San Giuseppe e Lido delle Nazioni. La somma prevista per l’intervento è di 120mila euro. "Nell’ambito degli indirizzi generali programmatici e di governo, nonché della programmazione delle opere pubbliche, questa amministrazione ha ritenuto importante prevedere interventi mirati alla messa in sicurezza della rete stradale, in particolare sulla pubblica illuminazione del territorio comunale – si legge nella deliberazione, pubblicata in questi giorni all’Albo Pretorio – Tali interventi sono tesi, oltre che a garantire le condizioni di visibilità e sicurezza necessarie al traffico veicolare e pedonale, anche ad aumentare la qualità urbana, la fruibilità degli spazi, la sicurezza dei cittadini (fisica e psicologica) e a disincentivare possibili eventi criminosi, favorendo anche il recupero di aree degradate".

Come detto, gli interventi si concentreranno sugli impianti di pubblica illuminazione che presentano un peggior stato di conservazione, e sulle vie interessate dal maggior traffico ciclopedonale e veicolare nelle frazioni di San Giuseppe e Lido delle Nazioni. Quelli sulla pubblica illuminazione non sono gli unici interventi previsti dall’amministrazione comunale. Altri progetti sono stati approvati recentemente. Ad esempio, è stato approvato il progetto definitivo per la manutenzione di cordolature delle aiuole spartitraffico sul capoluogo e nelle frazioni (anche per questo intervento sono stati stanziati 120mila euro), nei punti dove sono presenti intersezioni stradali che hanno maggiore necessità di intervento.

E ancora, le opere di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi in centro storico che, da relazione tecnica, interesseranno l’asse viario Mazzini – XX Settembre - Ugo Bassi - Vicenzino Folegatti – Sambertolo - Garibaldi; parcheggio Largo Card. Pallotta – Via Botteghe; via Antonio Buonafede – via Mons. Manfrini; via Nino Bonnet; via Zappata; via Fiocinini e via Trepponti (parapetti stradali). L’obiettivo è quello di garantire maggior sicurezza a pedoni e ciclisti che transitano nel centro storico della città lagunare, intervenendo in quei tratti di pavimentazioni che presentano buche, disconnessioni o sollevamenti e al rinnovo di tratti di parapetti stradali con opere di manutenzione. A questi si aggiungono i lavori sul territorio per la manutenzione delle aree verdi pubbliche.

Valerio Franzoni