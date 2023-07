Nuove strade in città e nelle frazioni Il Comune impegna 350mila euro

BONDENO

Un plafond di 350 mila euro destinata alla manutenzione straordinaria delle strade del comprensorio comunale di Bondeno. Prenderanno il via nelle prossime settimane una seria di cantieri e asfaltature, che coinvolgeranno principalmente i territori delle frazioni. A rientrare nel pacchetto dei lavori, infatti, oltre al capoluogo saranno le cinque frazioni coinvolte. Stiamo parlano di Zerbinate, Scortichino, Gavello, Burana e Pilastri. "Prestiamo tanta attenzione al territorio nel suo complesso, peraltro intervenendo con la somma per manutenzione straordinaria delle strade più elevata dall’inizio del mandato", evidenziano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi. La decisione assunta dall’amministrazione è frutto in particolare di una serie di istanze. "Negli ultimi mesi – proseguono gli amministratori - abbiamo ascoltato e raccolto le istanze dei cittadini, le quali sommate al costante monitoraggio della rete stradale ci hanno permesso di individuare le zone prioritarie in cui effettuare gli interventi". La ditta aggiudicataria dei lavori è la Robur Asfalti di Quartesana. Ma guardiamo nel dettaglio dove saranno e quali zone coinvolgeranno gli interventi di asfaltatura. A Bondeno capoluogo le vie interessate dalle manutenzioni straordinarie saranno: via della Pace, via Oriani, via Napoleonica (in cui verranno sistemati gli attraversamenti rialzati), via Tasso, via Vittime dell’11 Settembre (attraversamenti rialzati), via Finalese, via San Giovanni (attraversamenti rialzati) e via Galilei (attraversamenti rialzati). Nelle frazioni: a Burana sarà asfaltata via Argine Cagnetto, a Zerbinate via Ferrarese, via Consorziale e via di Spagna, a Scortichino via Argine Diversivo e i marciapiedi di via Cilea, via Da Vinci, via Cellini e via Mazzoni, a Gavello via Comunale chiesa e via Comunale, infine a Pilastri via Argine Campo.