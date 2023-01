"Nuove tecnologie, questa la carta vincente"

di Alberto Lazzarini

Le aziende del terziario hanno bisogno di nuovi ed efficienti servizi. Del tema, molto concreto e attuale, si è parlato ieri pomeriggio nella sala dell’Imbarcadero del Castello Estense per iniziativa dell’Ascom-Confcommercio (3000 soci nella nostra provincia) intervenuta in collaborazione con i massimi responsabili tecnici di Seac, società specializzata in queste problematiche e controllata dalla stessa organizzazione nazionale dei commercianti. L’evento era coordinato dal direttore di Ascom Davide Urban che in apertura ha sottolineato la rilevanza di questo supporto tecnico per gli imprenditori poiché, liberati dalle mille incombenze amministrative (contabilità, fisco, lavoro), possano "finalmente concentrarsi principalmente sulla loro attività, sul prodotto, sul mercato". L’incontro rientrava nel quadro di una serie di iniziative rivolte agli imprenditori del settore; a breve, ha aggiunto il direttore, si parlerà delle novità contenute nella legge finanziaria, ma anche delle agenzie immobiliari e, a Cento, della ricaduta che hanno sull’economia i grandi eventi. Dopo il saluto del presidente di Seac Gianni Bort (400 addetti, oltre 40 milioni di fatturato, 22.000 clienti e un’estesa rete commerciale), ha preso la parola il direttore della citata società Franco Cova che ha ricordato come i fatturati delle aziende in tutta Italia stiano mediamente crescendo ma le difficoltà a mantenere i profitti sono forti. Di qui la rilevanza (una necessità) di investire in nuove tecnologie che prevedano un attento monitoraggio di tutte le funzioni aziendali. Degli aspetti più strettamente tecnici si è poi occupato Lorenzo Montermini responsabile marketing di Seac. La risposta comune alle tante domande legate alla gestione aziendale è – ha detto – la trasformazione digitale, intesa anzitutto come "percorso culturale". Se le scoperte tecniche crescono in modo esponenziale, molto più lenta è la capacità dei fruitori di "allinearsi". Qui, in definitiva, si gioca la partita: vincerà chi dimostrerà nei fatti di essere più rapido. Mentre sullo sfondo cambiano fortemente le professioni, ha aggiunto, crescono – fortunatamente – gli investimenti in nuove tecnologie che riguardano in particolare impianti produttivi e settore vendite, formazione professionale e infrastrutture informatiche. I dati parlano chiaro: le aziende "avanzate" o "convinte" (oltre il 50% del totale) registrano performance migliori rispetto alle "timide" o addirittura alle "analogiche". La risposta concreta e attuale, ha concluso Montermini, è individuabile nei nuovi prodotti come "Aziende Onweb", "Pagheweb", "Erp aziendale" o Timeable.web, tutti orientati su specifiche ed evidenti tematiche. In apertura era intervenuto il presidente dell’Ascom Marco Amelio che aveva voluto inquadrare la problematica nel contesto economico e sociale nazionale e locale, caratterizzato – ha osservato – da luci ed ombre e con grandi difficoltà legate all’inflazione (11% a dicembre) sia pure in rallentamento rispetto ai mesi precedenti. E ancora: forti i salassi, per famiglie e imprese, dovuti al costo dell’energia e dei carburanti mentre è alto il rischio di perdere 370.00 posti di lavoro oltre a 120.000 imprese. Il Pil, però, cresce (più in Regione che a livello nazionale) anche se dopo il +2,2% dell’anno scorso, nel 2023 rimarrà al palo in attesa (stime Bankitalia) di un + 1,4% nel 2024.