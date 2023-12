Nuove telecamere, via libera al progetto

La Giunta ha approvato il progetto esecutivo del nuovo impianto di videosorveglianza e lettura targhe nel territorio comunale, reso possibile da fondi ministeriali per la sicurezza urbana per 58mila euro e un cofinanziamento comunale di 40mila euro facendo contare uno stanziamento complessivo di 98mila euro. Si parla di 7 telecamere di videosorveglianza che possano vedere l’area del parcheggio della Pandurera e la zona dei Giardini delle rimembranze, compresa una porzione di via Ugo Bassi ma anche telecamere per la lettura delle targhe su via Curato.