Nuove tubazioni in acciaio, ecco la torre a prova sismica

MASSA FISCAGLIA

Stanno volgendo al termine le attività di adeguamento sismico della torre piezometrica di Massa Fiscaglia iniziate lo scorso giugno. A darne comunicazione è Cadf, che gestisce il servizio idrico integrato in undici comuni del Basso Ferrarese. Come ricordato dalla società, la torre di Massa Fiscaglia che si trova in via Castagnina (nei pressi del centro della località del Comune di Fiscaglia) necessitava di importanti lavori di manutenzione straordinaria, in quanto a seguito delle analisi sulla vulnerabilità sismica è emersa la necessità di effettuare interventi di rinforzo strutturale. "Si è inoltre resa necessaria la sostituzione di tubazioni, originariamente contenute all’interno del fusto del pensile e realizzate in acciaio bitumato - spiegano da Cadf -, con nuove condutture in acciaio inox posizionate all’esterno della torre. Queste lavorazioni, principalmente di rinforzo strutturale, sono quindi concluse. Rimangono solamente da eseguire alcune attività di ripristino edile e di tinteggiatura di parti della torre". I lavori, che avevano come scopo quello di restituire un comparto completamente rinnovato ed ammodernato, hanno comportato una spesa di circa 370mila euro. Un intervento, dunque, particolarmente importante.