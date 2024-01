Nuovi alberi ad alto fusto dopo la frana allo ’Scolo Bolognese’

"Gli alberi non sono mai troppi", è la giusta considerazione dell’assessore all’Ambiente, Michela Bigoni. Il riferimento è alla piantumazione di nuovi alberi di alto fusto dopo i lavori di ripristino della frana sul canale Scolo Bolognese, dove è in corso l’intervento di piantumazione di un filare di pioppi bianchi sulla ciclabile in direzione Portoverrara". E’ la ciclabile per eccellenza, la più amata dai portuensi, non per nulla definita la "Passeggiata". E aggiunge: "Piantare alberi è un gesto generoso nei confronti dell’ambiente e delle generazioni future. Gli alberi sono i polmoni del nostro pianeta. Con questo intervento spero di aver accontentato almeno un pochino i bambini che, durante il Consiglio dei ragazzi dei giorni scorsi, mi hanno chiesto più alberi". Piantare un albero è un gesto antico, un gesto di gratitudine e amore, verso il Pianeta e verso noi stessi. L’albero ha grande valenza : oltre che assorbire la CO2, è un mezzo necessario per sostentarsi e per contribuire ad uno sviluppo economico delle popolazioni.