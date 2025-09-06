Nuovi alberi e cura del verde, si parte a ottobre. Salatiello: "Fondamentale la sinergia coi cittadini"

"Anche quest’anno stiamo programmando le piantumazioni della stagione 25/26, partiremo tra ottobre e novembre". A fare il punto, utilizzando il suo social, è il vicesindaco Vito Salatiello (nella foto). "Ci piace farlo in maniera partecipata, non per scaricare sui cittadini l’incombenza di seguire il verde, ma perchè crediamo che curare spazi d’ombra sia un grande simbolo di solidarietà collettiva – prosegue – Una prima azione di intervento vedrà il ripristino di quanto, purtroppo, è stato necessario abbattere. Una seconda linea di intervento sono le attività di nuovo impianto: con il nuovo contratto di servizi che ha visto la luce a febbraio 2025, ogni anno riceviamo di diritto un pacchetto di nuovi alberi, nel costo di ogni abbattimento è previsto già il ripristino. Importante lo studio che Cmv Servizi ha in corso, in collaborazione con l’Università di Ferrara, dipartimento di scienze ambientali, per lo sviluppo arboreo del territorio, nell’ottica di individuare specie sempre più adatte agli scopi e ai cambiamenti climatici. Infine, oltre al servizio ordinario, destineremo 100.000 euro in più per manutenzioni straordinarie del verde e nuove piantumazioni".

E la terza linea d’azione. "E’ il consolidato e fondamentale rapporto con Resistenza Terra, che sta diventando anche occasione per avvicinare sempre più realtà allo scopo – spiega – di individuare nuove aree da piantumare. Ne condividiamo la progettazione, forniamo i materiali, mentre le piantine vengono fornite o dal Comune o reperite attraverso i vivai convenzionati con la Regione e organizzate le giornate di piantumazione e la successiva cura da gruppi di cittadini". Realtà alla quali si sono aggiunte anche Avis Cento Odv, Fidas Renazzo Odv, il Baretto di Sara bar gelateria Elysir. "La sinergia con i cittadini e le realtà locali è fondamentale per aiutarci a potenziare la rete verde senza dover intaccare il livello degli altri servizi di manutenzione: la sola irrigazione dell’area di ponte alto sarebbe costata oltre 6500 euro nel triennio, somme che così possono rimanere a progetti di sviluppo e garanzia di manutenzione ordinaria. C’è sempre spazio e bisogno di gente e il più grande aiuto che si possa dare è rispettare e fare rispettare le aree comuni".