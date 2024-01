Nuovi apparecchi radiologici a Cona, cambiano gli appuntamenti

All’ospedale Sant’Anna di Cona sono in arrivo nuove attrezzature radiologiche. Le nuove apparecchiature per la radiografia, che verranno installate nei prossimi giorni, sostituiranno quelle obsolete presenti all’interno del reparto. Non sarà, tuttavia, un’operazione priva di contraccolpi sotto il profilo organizzativo. Infatti, la messa a punto dei nuovi strumenti all’avanguardia e più performati, comporterà una rimodulazione di alcuni appuntamenti per esami radiologici. L’azienda ospedaliero-universitaria sta dunque contattando gli utenti interessati per dare un nuovo appuntamento, sempre all’ospedale Sant’Anna di Cona o alla Casa di Comunità di Cittadella San Rocco. Nello scusarsi con l’utenza, l’azienda ospedaliera-universitaria fa presente che gli slittamenti saranno limitati solamente a pochi giorni. Non solo, per tentare di diminuire il più possibile i disagi, dal Sant’Anna fanno sapere che gli esami saranno effettuati anche di sabato pomeriggio e di domenica, fino alle 20.

L’azienda, negli ultimi mesi, ha investito moltissimo per rinnovare lo stock di macchinari. L’ultimo acquisto significativo – si parla di oltre quattro milioni di euro – ha riguardato un robot per riabilitazione (Locomat), due Tac, tre apparecchiature per effettuare radiografie in sala operatoria ed un acceleratore lineare acquisiti con fondi ministeriali, veicolati dalla Regione Emilia-Romagna. Si tratta, come precisato dal Sant’Anna nei mesi scorsi, di acquisti complessivamente finalizzati ad aggiornare il parco tecnologico a disposizione della struttura ospedaliera con apparecchiature all’avanguardia, consentendo l’ottimizzazione dei flussi di lavoro e l’implementazione della qualità diagnostica e terapeutica offerta ai cittadini.