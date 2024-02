Nuovi arredi e fontane per il lungomare di Estensi

LIDO DEGLI ESTENSI

La costa comacchiese è tra quelle interessate dall’operazione di riqualificazione e rigenerazione del prodotto balneare messa in campo dalla Regione tramite il bando regionale 2018 sulla ‘Promozione dell’innovazione del prodotto turistico e della riqualificazione urbana nel distretto balneare della costa emiliano-romagnola’. In questo ambito, entro il 2024 sarà pronto il nuovo lungomare di Lido degli Estensi, per il quale sono stati investiti 4 milioni di euro (dei quali, 2.800.000 euro di contributo regionale). Il cantiere coinvolge un tratto di circa 600 metri, con sostituzione e inserimento di nuovi arredi (panche, tende, rastrelliere, fontane a sfioro e aree verdi) e nuova pavimentazione stradale e ciclopedonale, accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità sensoriale. Il progetto prevede anche la realizzazione di una pista ciclabile a doppio senso, di 41 parcheggi (di cui 2 riservati ai diversamente abili e 4 riservati alla ricarica di auto elettriche), 8 parcheggi per motocicli e la piantumazione di 102 alberi e 116 piante. All’intervento di riqualificazione sta seguendo una rigenerazione turistico ambientale della costa dei Lidi Comacchiesi attraverso una serie di interventi realizzati da alcuni Campeggi della zona.

"La trasformazione dei lungomari della Riviera che abbiamo fortemente voluto da prima del Covid - sottolinea l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini - è il primo importante passo verso un turismo sempre più ecosostenibile, slow e a misura di persona. L’Adriatico è un bene prezioso, che va sempre più valorizzato da lungomari con piste ciclabili, aree verdi, zone fitness e spazi da cui poterlo contemplare comodamente". I progetti, come evidenziato dall’assessore regionale Corsini hanno lo scopo di offrire agli nostri ospiti "una riviera sempre più rispettosa dell’ambiente, aperta e fruibile da tutti 365 giorni all’anno". Infatti, negli interventi effettuati e in quelli in corso (che interessano tutta la riviera emiliano-romagnola, dai Lidi Comacchiesi a Cattolica) particolare attenzione è stata prestata innanzitutto ai materiali e alle soluzioni impiegate, dai legnami ai materiali riciclati e alle vernici, dai pavimenti drenanti alle dune di sabbia naturali, passando per le piante, tutte autoctone e tipiche della macchia mediterranea, utilizzate nelle aree verdi. Piste ciclabili e accessi per persone con disabilità sono denominatori comuni a tutti i nuovi waterfront, che svolgeranno anche una preziosa azione di ‘contrasto’ all’erosione degli arenili. Gli interventi, dunque, hanno l’obiettivo di dare un nuovo impulso competitivo al turismo sui mercati nazionali e internazionali, grazie a nuovi servizi sostenibili e all’avanguardia.

Valerio Franzoni