Nuovi campi da padel nell’area di viale Nord Il taglio del nastro

È stata una giornata di festa sabato per Formignana. Nell’area sportiva di viale Nord, infatti, sono stati ufficialmente inaugurati i nuovi campi da padel all’aperto realizzati e gestiti dall’associazione 4Mi Padel Asd formata dal presidente Marco Pezzolato, dal suo vice Mattia Benetazzo e dai soci Davide Occhiali e Luca Pozzati. Un’operazione resa possibile grazie alla collaborazione con l’Asd Sorgente, che ha in concessione dal Comune di Tresignana la gestione dell’area sportiva. La giornata ha preso il via dal mattino con il torneo che ha visto la partecipazione di 16 coppie che si sono sfidate sui rettangoli blu, alla presenza di una bella cornice di pubblico. Poi, nel pomeriggio, si è tenuta la cerimonia del taglio del nastro alla presenza del sindaco Laura Perelli e degli assessori Fabrizio Pinca e Maria Letizia Viviani. "Una giornata perfetta – ha commentato la prima cittadina –. Credo che la risposta che la società 4Mi Padel Asd sta avendo in questi mesi sia molto positiva. È stata questa una scommessa, che l’associazione ha intrapreso e su cui ha tanto investito sia in termini economici che in termini di impegno".