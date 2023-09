Nuovi cantieri in zona San Giorgio: "Così la renderemo più accessibile"

È partito ieri mattina il primo accantieramento del complesso di interventi che, nell’arco di un anno circa, porteranno alla riqualificazione dell’accesso est della città (lato San Giorgio). I lavori sono finanziati, per 1,5milioni di euro circa, dal Pnrr. Gli operai della ditta appaltatrice, la modenese Pignatti Dario srl, inizieranno ad operare dalla zona mura, lato via Porta Romana. Al momento, e per i prossimi mesi, il cantiere non porterà variazioni alla viabilità.

L’articolato complesso di interventi porterà alla valorizzazione dei percorsi ciclopedonali e delle aree verdi, alla ricomposizione simbolica dell’antico tratto di mura, interrotto da fine ottocento in quel punto, e anche all’installazione di un elevatore per il sopramura, nel segno del potenziamento dell’accessibilità anche per le persone con disabilità. "Nell’ambito del piano rigenerazioni abbiamo attinto anche a questa opportunità, ottenendo il finanziamento con fondi europei, per migliorare la qualità, soprattutto nei termini di accessibilità e di valorizzazione di uno dei ‘biglietti da visita’ della città. Questi lavori si uniscono alla riqualificazione di un altro accesso cittadino, quello da via Modena, per ricongiungere sempre più il centro storico alle aree più esterne del tessuto urbano", ha detto l’assessore Andrea Maggi. In sintesi sarà risagomata l’isola spartitraffico di via San Maurelio, conservando il leccio centrale e rimuovendo la cabina Enel da tempo inutilizzata. Qui troverà sede un tratto pavimentato in calcestruzzo architettonico, per permettere un agevole attraversamento ciclo-pedonale fra via Alfonso I d’Este e via Porta Romana. "Guardiamo al futuro rispettando il passato e tutelando anche il patrimonio arboreo, come dimostra la conservazione del leccio e la valorizzazione del contesto naturale e archeologico", sottolinea Maggi.